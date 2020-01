Médicos dos cuidados paliativos têm menos de nove minutos por doente

De 102 mil doentes que preencheriam os requisitos para beneficiar de cuidados paliativos em 2018, apenas um quarto teve acesso a este tipo de resposta que visa aliviar o sofrimento físico e psicológico em casos de doença incurável, avançada e progressiva. As lacunas são ainda maiores nas crianças: em oito mil menores com doenças incuráveis, 90 tiveram acesso a este tipo de cuidados - 0,01%. As estimativas são do Observatório Português de Cuidados Paliativos, do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica, que ontem tornou a alertar que a cobertura universal está longe de ser alcançada e que existem profundas assimetrias no país.

Oito minutos de psicólogo

Os dados constam da segunda parte do Relatório de Outono de 2019 do observatório. A primeira parte centrou-se na análise das equipas, concluindo que faltam 430 médicos, 2114 enfermeiros, 178 psicólogos e 173 assistentes sociais nesta área. Agora, o ICS divulga uma análise sobre a atividade assistencial, a partir de informação das instituições e inquéritos a cerca de metade das equipas e serviços. Conclui que, perante a sobrecarga, o tempo dedicado aos doentes é pouco: os médicos têm uma mediana de 44,5 minutos com cada doente por semana (nove minutos por dia), os enfermeiros 82,5 minutos, os assistentes sociais 10 minutos e os psicólogos apenas 8,8 minutos - não chega a dois minutos por dia.