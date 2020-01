Tempo seco e frio regressa no domingo, mas até lá prepare-se para o mau tempo

A partir de domingo regressa o tempo seco e frio, sendo esperada um descida significativa das temperaturas mínimas. Até lá não arrume o guarda-chuva, a previsão aponta para precipitação forte até sábado.

"Hoje de manhã temos já períodos de chuva em geral fraca e a partir da manhã prevê-se um aumento da intensidade e frequência da precipitação, especialmente no norte e cento, acompanhada de vento forte com rajadas nas terras altas até 100 quilómetros por hora", disse a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Maria João Frada, em declarações à agência Lusa, acrescentando que a chuva forte chega devido à passagem “de sucessivas ondulações frontais” até sábado.

Recorde-se que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), emitiu, esta quarta-feira, um alerta para o agravamento das condições meteorológicas, em particular nos distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Braga e Porto.

Entre as 12h00 e as 18h00 desta quinta-feira, o IPMA colocou quatro distritos sob aviso laranja devido ao mau tempo.

"Por causa do mau tempo, o IPMA emitiu aviso laranja para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de sudoeste com 5 a 5,5 metros, podendo atingir 9 metros de altura máxima", disse a meteorologista.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para Viana do Castelo, Braga e Porto devido à previsão de períodos de chuva, por vezes forte, entre as 12h00 e as 18h00 de hoje e os distritos de Coimbra, Leiria e Lisboa, também estão sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros até às 21h00 de hoje.

"Para sexta-feira prevê-se uma diminuição considerável da intensidade do vento. Teremos neblinas e nevoeiros matinais e uma descida significativa das temperaturas mínimas. Vão rondar os 3 a 6 graus no norte e centro", explicou.

"No sábado voltamos a ter uma aproximação de ondulação frontal com a vinda de chuva. Vai ser um dia com muita chuva e vento em todo o território. Esta chuva pode ser temporariamente intensa, acompanhado por vento forte, em especial no litoral e nas terras altas e queda de neve de madrugada em quotas acima dos 700/900 metros", referiu, acrescentando que domingo regressa o tempo seco e que as temperaturas mínimas vão descer em Portugal continental na ordem dos 7 graus.

"No domingo, as temperaturas mínimas vão rondar os -2 e 1 no nordeste transmontano e Beira Alta, entre 4 e 6 graus no resto do território, com exceção do Algarve que será entre os 5 e os 8 graus. Na segunda-feira, as temperaturas mínimas voltam a descer 2 graus nas regiões do norte e centro", rematou.