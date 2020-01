Circulação nas avenidas marginais do Porto encerrada devido às condições meteorológicas

A circulação de trânsito vai estar cortada nas Avenidas Dom Carlos I e Gustavo Eiffel, na marginal do Porto, esta quinta-feira. Este condicionamento deve-se às previsões de forte agitação marítima e agravamento das condições meteorológicas.

"Com as informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e da Proteção Civil Municipal a darem conta de fortes probabilidades de condições adversas ainda mais fortes, as recomendações difundidas ontem [quarta-feira] à noite são agora acrescidas do agravamento do nível de aviso sobre a agitação marítima e da medida de precaução, com o corte de circulação na Avenida de Dom Carlos I a partir das 11 horas", pode ler-se numa nota publicada no site oficial da Câmara Municipal do Porto.

A nota dá conta de que a circulação na Avenida Dom Carlos I poderá, ainda hoje, ser reaberta, se “as condições de segurança o permitirem”.

A Avenida Gustavo Eiffel, onde, na quarta-feira, ocorreu uma derrocada, vai ter também a circulação de trânsito condicionada, a partir das 14h. Devido a uma precipitação acumulada, o encerramento vai dar-se entre as Pontes Luis I e Freixo.