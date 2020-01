"Coala! Busca!". Conheça a cadela que já salvou oito animais dos incêndios na Austrália

Os incêndios que têm deflagrado na Austrália nos últimos meses têm vindo a mobilizar não só os bombeiros, como outro tipo de ajudas. Desde as pessoas que lutam para salvar as suas casas, dos seus vizinhos e daqueles que não conhecem, às estrelas de Hollywood como Russel Crowe, que estava a combater os incêndios quando recebeu um Globo de Ouro em Los Angeles ou o caso de dois jovens que salvaram coalas durante uma viagem de carro.

Surge agora Taylor, uma springer spaniel inglesa que foi treinada desde pequena para encontrar animais em perigo e que, nos últimos meses já salvou oito coalas. À agência Reuters, o treinador explica como a cadela deteta os animais, que vão desde coalas a gatos, passando ainda por raposas e coelhos. "Ela está treinada para farejar o pêlo e os dejetos dos animais. Quando as condições são perfeitas, ela fareja o cheiro dos animais, senta-se debaixo da árvore onde eles estão e aponta para cima", explicou.

Ryan Tate explicou ainda que, quando as condições são mais difíceis, como no caso dos incêndios, ao invés de se sentar, acaba por avisar a equipa. Mas o treinador explica ainda que a cadela não anda ‘à deriva’ na busca de animais perdidos. "Ela sabe, através das palavras que eu lhe digo, do equipamento que trago ou de quem está a trabalhar comigo, qual é o tipo de animal de que andamos à procura", começa por esclarecer, acrescentando que Taylor “consegue ignorar as raposas quando andamos à procura de coalas e vice-versa”.

No caso dos coalas, a cadela responde ao comando "Coala! Busca!".