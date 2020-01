Japão anuncia primeira morte provocada pelo novo vírus que levou OMS a emitir alerta

O Japão anunciou, esta quinta-feira, que uma pessoa morreu devido ao novo tipo de coronavírus que fez com que a OMS emitisse um alerta para todos os hospitais do mundo.

O novo vírus já tinha sido detetado também na Tailândia, através de uma mulher que viajou da cidade chinesa de Wuhan, onde, pelo menos, 40 pessoas, estão infetadas. O paciente é um cidadão chinês, de 30 anos, que reside na prefeitura japonesa de Kanagawa, no sul de Tóquio. O homem, que visitou a cidade de Wuhan, onde o vírus teve origem, no início do ano, ter-se-á dirigido ao médico no mesmo dia que regressou ao Japão, a 6 de janeiro, três dias depois de começar a ter febre.

Foi hospitalizado no dia 10, tendo alta no mesmo dia, após os sintomas terem diminuído. Os testes do Instituto de Doenças Infecciosas do Japão terão dado positivo para o novo tipo de coronavírus.