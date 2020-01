Pastor alemão desfigura cara da dona em sessão fotográfica

Enquanto tirava fotografias com o seu cão, Kenai, o pastor alemão acabou por mordê-la na cara, obrigando a jovem a fazer uma intervenção cirúrgica e a levar dezenas de pontos na face.

Uma jovem de Tucumán, na Argentina, confessou no Twitter que uma sessão de fotos com o seu pastor alemão não correu como planeado. Enquanto tirava fotografias com o seu cão, Kenai, o pastor alemão acabou por mordê-la na cara, obrigando a jovem a fazer uma intervenção cirúrgica e a levar dezenas de pontos na face.

Laru Sanson partilhou três fotografias acompanhada pelo animal, com o intuito de alertar os seus seguidores para a situação. Nas primeiras, o cão está a posar para as fotos no entanto, na terceira imagem, pode-se ver o animal a morder a dona na cara. Na quarta fotografia pode-se ver a cara da jovem, depois de ter sido atacada.

Depois de várias questões sobre o que é que Laru Sanson iria fazer ao animal, a jovem já disse que não vai abater Kenai e apelida a situação de um "acidente".