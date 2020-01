Homem suspeito de violência doméstica sobre a mãe e companheira fica em liberdade

O homem chegou mesmo a atear fogo à residência da família, em Faro, segundo as autoridades.

Um homem foi detido, esta terça-feira, em Faro, suspeito de violência doméstica contra a companheira e a própria mãe, anunciou o Comando Territorial de Faro da GNR, através de um comunicado.

Depois de uma investigação por parte das autoridades, foi possível concluir que o homem de 26 anos “agredia, injuriava e ameaçava de morte, de forma reiterada, tanto a sua companheira, de 34 anos, como a sua própria mãe, uma idosa de 70 anos, tendo numa das situações chegado mesmo a atear fogo à residência da família”, pode ler-se no comunicado.

Após primeiro interrogatório judicial, o Tribunal de Faro decidiu que o suspeito deveria ficar em liberdade, tendo-o proibido de entrar em contacto com as vítimas e ordenado que este se mantivesse afastado da residência familiar, com controlo por pulseira eletrónica, como medidas de coação.