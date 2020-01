Homem fica preso em ginásio que está aberto 24 horas por dia

“Ao início pensei que era divertido. Um pouco como no "Sozinho em Casa". Do género: 'Tenho o ginásio todo para mim'", disse.

Dan Hill deparou-se com uma situação insólita, no passado dia 12 de janeiro, no estado norte-americano do Utah. Enquanto estava a treinar no ginásio 24 Hour Fitness, um estabelecimento que, como o nome indica, está aberto 24horas por dia, apercebeu-se que era o único que ainda estava nas instalações.

“Ao início pensei que era divertido. Um pouco como no "Sozinho em Casa". Do género: 'Tenho o ginásio todo para mim'", disse ao KTVX.

Durante o tempo que esteve sozinho nas instalações, Dan Hill tirou diversas fotografias e partilhou-as nas redes sociais, mostrando-se bem disposto. "O nome não sugere que devia estar aberto 24 horas? Ando de um lado para o outro a tentar descobrir como sair", escreveu numa das publicações, que gerou imensos comentários a elogiar a sua atitude positiva.

Minutos depois de fazer a sua primeira partilha nas redes sociais, três agentes apareceram nas instalações para retirar o homem do ginásio. Dan Hill decidiu também partilhar o momento do "resgate" nas redes sociais, onde se pode ver que tanto o homem como os agentes estão bem humorados.

O 24 Hour Fitness já partilhou um comunicado, onde lamentou a situação e explicou o porquê do ginásio ter encerrado.," Tomámos a decisão de fechar alguns ginásios entre as 00:00 e as 04:00, com base no pouco uso, entre outros fatores. Claramente não fizémos um bom trabalho nos procedimentos de encerramento e vamos tentar que este incidente não ocorra novamente no futuro", pode ler-se na nota.

O homem mostrou-se bastante indiferente com a situação. "Apesar disto, continuo a adorar o meu 24 (mesmo que agora seja o meu 20)", referiu, pedindo desculpas se as suas publicações causaram "qualquer má publicidade" ao espaço.