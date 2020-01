Bebé que nasceu a caminho do Hospital São João morreu esta quinta-feira

O bebé Christopher nasceu, esta quarta-feira, em paragem cardiorrespiratória, com 850 gramas, 25 semanas e cinco dias.

O bebé que nasceu prematuro, no interior de uma ambulância, a caminho do hospital de São João, no Porto, morreu, esta quinta-feira, avançou o Jornal de Notícias.

O bebé Christopher nasceu, esta quarta-feira, em paragem cardiorrespiratória, com 850 gramas, 25 semanas e cinco dias. Os esforços da equipa médica conseguiram reanimar o bebé, que foi levado para o Hospital de São João, tendo ficado internado no serviço de Neonatologia, com "prognóstico reservado", segundo fonte hospitalar.