Saiba quem são a novas 'Doce'

Bem Bom é o filme que promete trazer de volta os anos 80 às salas de cinema portuguesas e que foi apresentado, esta quinta-feira, no LAV - Lisboa Ao Vivo.O filme conta a história da primeira 'girls band' portuguesa, as Doce.

Também o elenco foi conhecido na apresentação. Carolina Carvalho, Bárbara Branco, Fátima Padinha e Ana Marta ferreira vão ser, respetivamente, Helena Coelho, Fátima Padinha, Teresa Miguel e Laura Diogo.

As filmagens começam já na próxima terça-feira, e chegam às salas de cinema no 40.º aniversário do lançamento do primeiro trabalhado discográfico da banda, OK KO.

A história, produzida pela Santa Rita Filmes, vai ser adaptada em formato série para depois ser transmitida pela RTP1.