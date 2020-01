Novo projeto imobiliário junto ao Estádio de Alvalade vai custar 200 milhões euros

Projeto da Norfin prevê construção de quatro edifícios com 200 apartamentos, escritórios e área comercial na freguesia do Lumiar, em Lisboa. Obras começam no início de 2021.

Vai nascer um novo projeto imobiliário nos terrenos do antigo Estádio de Alvalade – junto ao atual Pavilhão João Rocha –, na freguesia do Lumiar, em Lisboa. Os terrenos foram comprados pela empresa Norfin, detida pelo Grupo Arrow Global, à Multi Corporation, por um valor não divulgado.

A Norfin vai agora investir 200 milhões de euros no projeto Metropolis, que prevê a construção de quatro novos edifícios de escritórios classe-A, três de habitação e mais de 200 apartamentos. O espaço vai ainda incluir uma área comercial. O início das obras está previsto já para o próximo ano.

Em comunicado, André David Nunes, Chief Investment Officer da Arrow Portugal – que inclui a Norfin e Whitestar – explica que “esta aquisição demonstra o ADN da Norfin como gestora de investimentos imobiliários que alia sofisticação financeira a uma elevada capacidade técnica de gestão de projecto”. “Acreditamos que a localização, por estar à porta de um hub de transportes com duas linhas de metro, um terminal de autocarros, próxima da 2.ª circular, do Eixo Norte-Sul e do aeroporto, será ideal para a expansão Central Business District e deverá capturar grande parte da enorme procura destinada aos escritórios classe-A, atualmente concentrada no Parque das Nações”, refere o gestor.