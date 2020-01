Homem ameaça rececionista com arma de fogo e assalta hotel em Lisboa

Um homem assaltou um hotel, na última quarta-feira à tarde, em Lisboa, com recurso a uma arma de fogo.

Segundo o Correio da Manhã, o suspeito entrou na receção do hotel Holiday Inn, na avenida João Crisóstomo, e exigiu todo o dinheiro ao rececionista. Acabou por fugir do local com 435 euros.

De acordo com o mesmo jornal, o funcionário explicou que o homem, de chapéu e óculos de sol, entrou no hotel e colocou a arma e um saco em cima da mesa da receção, exigindo que o rececionista colocasse todo o dinheiro lá dentro.

O alerta foi dado pelas 19h00 à PSP, que acabou por chamar a PJ, que está a investigar o caso.