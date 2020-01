O nevoeiro intenso que se está a fazer notar em Lisboa, está a afetar a circulação no tabuleiro da Ponte 25 de Abril, que liga Lisboa a Almada. O trânsito está a acumular-se.

As filas de carro passam já a 2ª ponte do Feijó no sentido Almada-Lisboa, segundo o Correio da Manhã.

Há registo de um acidente na mesma via, estando no entanto já resolvido.