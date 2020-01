Governo convoca reunião com sindicatos da função pública

Encontro realiza-se quatro dias após a votação final global do Orçamento do Estado.

O Governo convocou, esta quinta-feira, as estruturas sindicais da administração pública para uma reunião no dia 10 de fevereiro, para negociar os salários no Estado.

A convocatória, a que a agência Lusa teve acesso, foi enviada a 16 de janeiro, define dois pontos de discussão: os salários e o protocolo negocial - Quadro Estratégico para a Administração Pública (2020-2023).

A reunião realizar-se-á quatro dias após a votação final global do Orçamento do Estado na Assembleia da República, marcada para 6 de fevereiro.

Recorde-se que a Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap) anunciou, esta terça-feira, uma greve nacional para dia 31 de janeiro.

Em causa está a proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) que a estrutura sindical considera ser "ofensiva" e "inaceitável", por prever aumentos salariais de 0,3%.