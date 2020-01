Detido homem que roubou mala com 50 mil euros há quatro anos

Um homem, de 34 anos, foi detido esta quinta-feira, por roubar uma mala com 50 mil euros, no concelho de Moimenta da Beira.

O crime, de acordo com a GNR, remonta a 2016, quando o homem furtou de um veículo a mala com o dinheiro, tendo fugido do país.

O autor do furto foi logo identificado pelas autoridades após o crime, mas não foi detido por não se encontrar em Portugal, tendo por isso sido emitido um mandado de detenção, que foi cumprido ontem.

O detido já foi presente ao tribunal, tendo-lhe sido aplicada a medida de Termo de Identidade e Residência até ao julgamento.