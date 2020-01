Governo anuncia 111 milhões de euros para obras de requalificação nas escolas

Tiago Brandão Rodrigues garantiu que as intervenções serão feitas de norte a sul do país.

O ministro da Educação anunciou, esta sexta-feira, uma verba adicional de 111 milhões de euros para obras de requalificação nas escolas.

"Conseguimos agora alocar 111 milhões de euros adicionais, em sede de reprogramação, para várias dezenas de novas intervenções nas escolas públicas de norte a sul do país", anunciou Tiago Brandão Rodrigues, durante a audição conjunta das comissões de Orçamento e Finanças e de Educação, Ciência e Juventude, para debater a proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

Esta verba está inscrita no OE 2020 “como prioridade do Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial” e será aplicada em obras de requalificação. Caso seja detetada a presença de amianto, a sua remoção será prioridade.

Garantindo que será dada uma “sequência ainda mais intensa ao trabalho já desenvolvido desde 2016 em mais de duas centenas de escolas, logrando remover o dobro dos materiais com amianto retirados no quadriénio anterior”, Tiago Brandão Rodrigues prometeu ainda, para este ano, "a concretização no terreno de um verdadeiro plano de valorização e rejuvenescimento da carreira docente".

No que diz respeito ao desporto, Tiago Brandão Rodrigues garantiu que 2020 vai ser “um ano de celebração”, estando previsto “"um notável investimento acumulado de 25 milhões de euros naqueles que envergam a nossa camisola", a nível olímpico e paralímpico.