Depressão Glória chega a Portugal continental no domingo

Uma nova depressão vai passar por Portugal continental, já este domingo. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) também no sábado o território continental vai ser atingido por outra depressão, à qual não foi dado nenhum nome. Para o início do fim de semana é esperada chuva ou aguaceiros, por vezes fortes na região Centro, pelo menos, até ao início da manhã. As rajadas vão atingir os 70 km/h entre os cabos Espichel e Mondego e nas terras altas o vento vai soprar até 100 km/h.

Em comunicado, o IPMA refere que esta depressão “será absorvida” pela do dia seguinte, no domingo, devido à “circulação da depressão Glória a noroeste da Península Ibérica".

O fim de semana termina então com tempo seco e uma “descida generalizada” das temperaturas, que se irá estender ao início da próxima semana. São também esperados ventos por vezes fortes na faixa costeira e rajadas que poderão atingir os 110 km/h nas terras altas.