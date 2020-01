Jorge Corrula sobre Bárbara Bandeira: "Tem toda a legitimidade de se sentir ridicularizada"

A polémica entre Jorge Corrula e Bábara Bandeira continua. Desta vez, o ator falou com Rui Unas, durante o programa Maluco Beleza, onde disse perceber que a cantora se sinta “ridicularizada”, depois do seu comentário no programa A Máscara, onde deu a entender que a filha de Rui Bandeira não era uma boa cantora. Este comentário desencadeou diversas reações nas redes sociais, inclusive de Bárbara, que partilhou uma fotografia antiga do ator.

"Fiquei a par com um amigo que me mandou uma mensagem à meia-noite com uma foto minha que a Bárbara tinha posto nos stories dela. Era uma fotografia minha de há 10 anos, estou com uma imagem completamente diferente", contextualiza. "O escalar passou-me completamente ao lado. (...) Ela ficou ofendida, mas acho que ficou mais ofendida com os comentários dos seguidores. [Mas] Tem toda a legitimidade de se sentir ridicularizada", sublinhou.

Os jurados do progframa, César Mourão, Carolina Loureiro, Sónia Tavares e Jorge Corrula estavam a tentar advinhar quem se escondia debaixo de um disfarce de uma pérola, quando Corrula dá o seu palpite: "Diria a Bárbara Bandeira". Sónia Tavares não concordou: "Não é a Bárbara Bandeira. A pérola [máscara] que não me leve a mal, mas a Bárbara Bandeira é melhor cantora", argumentou. Ao que o ator respondeu: "Nota-se perfeitamente que a Sónia não sabe quem é a Bárbara Bandeira".

Bandeira mostrou-se ofendida nas redes sociais e sentiu-se na obrigação de se defender. "A minha vida é uma constante chapada de luva branca, como se eu tivesse que provar alguma coisa a alguém, todo o santo dia. Tenho 18 anos, pago as minhas contas e vou fazer um Coliseu de Lisboa. Por isso, 'shut the fuck up' e tentem ser alguém na vida", escreveu no Twitter.

"Eu não contribui rigorosamente nada para ela dizer isto. Tem todo o direito de se sentir ridicularizada, ofendida, ou de rir, ou de chorar, de me chamar nomes. Agora de repente disparar em todas as direções...", afirma Corrula a Unas.

O ator acrescentou ainda que o seu comentário no programa foi direcionado à vocalista dos The Gift, uma vez que esta não conhece muitas pessoas no meio artístico.