Jessica Athayde."O meu rabiosque anda pela zona dos joelhos"

Jessica Athayde partilhou uma fotografia na praia, onde exibe as suas curvas, o que gerou diversos elogios à sua forma física. Mas atenção, a atriz sublinha que esta fotografia é antiga e assume: "já não estou assim, nem perto".

A atriz foi mãe de Oliver há sete meses, fruto da sua relação com Diogo Amaral, de quem já está separada. "Com a gravidez, e estes 7 meses que ainda não me permitiram voltar aos treinos, o meu rabiosque anda pela zona dos joelhos, e não faz mal, é o que é", acrescenta, mostrando bom humor e à vontade em falar do assunto.

Por outro lado, a atriz assume que se vai esforçar para voltar à sua forma física habitual. "Enquanto via fotografias das minhas viagens deparei -me com esta tirada em Lombok na Indonésia. Serviu para duas coisas: primeiro ter a certeza que vou ter de voltar rapidamente, segundo que tão cedo não tiro uma fotografia destas", completou.