Vento forte deixa quatro distritos sob alerta amarelo

Os distritos de Coimbra, Castelo Branco, Viseu e Guarda estão sob aviso amarelo, este domingo, devido à previsão de vento forte de nordeste por parte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso entrou em vigor este domingo, às 09h00 e irá durar até às 09h00 de terça-feira. As rajadas de vento poderão vir a atingir os 110 quilómetros/hora, segundo a previsão do instituto. O aviso amarelo é o terceiro mais grave, seguido do vermelho e do laranja. Este alerta obriga a um acompanhamento da evolução das condições metereológicas por parte dos especialistas e complica a realização de certo tipo de atividades por parte da população.