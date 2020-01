Está com problemas em aceder ao Whatsapp? Não é o único

Vários utilizadores estão a utilizar as redes sociais para se queixarem das dificuldades que estão a ter no envio e na receção de mensagens através do Whatsapp, este domingo. De acordo com o Downdetector, mesmo na própria ligação da aplicação à Internet está a existir problemas.

A falha é global, mas é no continente europeu onde foram apresentadas mais queixas online. Até ao momento não foi apresentada nenhuma justificação por parte da empresa para as dificuldades no acesso à aplicação.