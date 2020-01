Autoridades chinesas identificaram mais 17 pessoas infetadas pelo vírus misterioso

As autoridades chinesas anunciaram, este domingo, que identificaram mais 17 pessoas infetadas pelo vírus misterioso que tem colocado o mundo em alerta, avançou o South China Morning Post. Ao todo, já foram diagnosticados 62 casos do novo coronavírus pela Comissão Municipal de Saúde de Wuhan. Dois homens acabaram por morrer, não resistindo à infeção e oito encontram-se em estado grave. Por outro lado, 19 dos infetados já receberam alta por parte do hospital.

Segundo especialistas britânicos, o número de infetados pelo novo coronavírus deve ser bastante superior ao indicado pelas autoridades, e deve ultrapassar os mil casos, de acordo com um artigo publicado na sexta-feira por cientistas de um centro de pesquisa do Colégio Imperial de Ciência, Tecnologia e Medicina de Londres.

Segundo investigadores do Centro de Análise Global de Doenças Infeciosas, cerca de 1.723 casos foram detetados desde dia 12 de janeiro. O vírus já chegou à Tailândia e ao Japão, através de pessoas que tinham visitado a cidade de Wuhan.

Um alerta foi lançado pela Organização Mundial de Saúde, que não descarta possibilidade de ocorrer um cenário de contágio em massa. “Estamos a preparar-nos para a hipótese de contágios em massa, pelo que estão a ser tomadas medidas de prevenção e controlo de infeções para que todos os hospitais do mundo apliquem as precauções habituais”, avançou a diretora interina do departamento de doenças emergentes da Oorganização Mundial de Saúde (OMS), em conferência de imprensa.

As autoridades chinesas mostram-se ainda preocupadas com a celebração do Ano Novo Chinês, no fim de janeiro, uma época em que centenas de milhões de pessoas viajam pelo continente asiático, o que pode provocar a propagação da doença.