Luísa Castel-Branco: "Estou incapacitada de fazer seja o que for"

Luísa Castel-Branco admitiu, através das redes sociais, estar a passar por uma fase difícil no que toca à sua saúde. "O meu único voto para este ano era conseguir ser positiva, otimista. Nem de propósito, desde a última semana de janeiro até agora tenho estado doente e incapacitada de fazer seja o que for", afirma.

Luísa Castel-Branco sofre de Hidradenite Supurativa, uma doença caracterizada "pelo aparecimento de lesões cutâneas inflamatórias superficiais ou profundas, formando nódulos dolorosos. Com as sucessivas crises formam-se abcessos, fístulas e úlceras com eliminação de pus, associados a cicatrizes retraídas", segundo a CUF.

"É o preço a pagar por uma doença auto-imune e, consequentemente, um sistema imunitário tão frágil que não tem defesas", escreve. "Até breve, com o máximo de otimismo que consigo", completa.

O desabafo de Luísa Castel- Branco recebeu centenas de comentários de apoio por parte dos seus amigos, familiares e fãs.