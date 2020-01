Sociedade

19 de janeiro 2020

Site da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol alvo de ataque de hackers que apoiam Rui Pinto

Ao visitar o site, surge uma fotografia de Rui Pinto, acompanhada por um texto a criticar a justiça portuguesa e a questionar o que é que está a ser feito no dias de hoje para terminar com a corrupção no mundo do futebol.