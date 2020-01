Ator que dá voz a Apu vai abandonar os Simpsons

Desta é mesmo de vez: o dono da loja de conveniência dos Simpsons deverá desaparecer da série. A saída do ator que sempre fez a voz off já está confirmada. Hank Azaria está cansado das polémicas.

Hank Azaria, o ator que desde 1990 dava a voz à personagem indiana Apu Nahasapeemapetilon, pôs um ponto final à polémica que estalou nos últimos anos relativamente aos estereótipos étnicos e raciais que envolviam sua personagem. Como? Demitiu-se. A notícia foi avançada este fim de semana, não se sabendo ainda se a personagem deixará de existir no universo dos Simpsons ou se a voz off irá ficar a cargo de outro ator. “Tudo o que sabemos é que não vou mais fazer a voz, a menos que haja alguma maneira de fazer a transição ou algo assim", afirmou Azaria, citado pela BBC. "Tomámos a decisão juntos, todos concordámos. Todos sentimos que é a coisa certa".

Apu, que existe basicamente desde o começo da série, é um indiano dono de uma loja de conveniência, que depois de um casamento arranjado teve muitos filhos. São precisamente estas características que motivaram as críticas à personagem e, especialmente, aos criadores da série, com a comunidade indiana a acusar os Simpsons de perpetuarem os estereótipos racistas. A polémica subiu de tom há três anos, altura em que o norte-americano de ascendência indiana Hari Kondabolu filmou um documentário, “The Problem With Apu” (O problema com o Apu), em que reflete exatamente sobre estas questões.

Desde então, a história foi escalando de forma paralela à própria narrativa dos Simpsons, com muita gente a criticar os estereótipos e muitos outros defendendo que todas as personagem da série não passam, afinal, disso mesmo – a própria família Simpson é, desde o início, uma crítica à sociedade norte-americana.

Entretanto, Hari Kondabolu reagiu no Twitter ao afastamento de Azaria. “O meu documentário O Problema com o Apu não foi feito para nos livrarmos de um personagem de desenho animado, mas para discutir raça, representação e a minha comunidade (que eu amo muito). Foi também sobre como podemos amar algo (como o Simpsons) e ainda sermos crítico sobre aspetos dele (Apu)”.

Não é a primeira vez que a saída da personagem é posta em cima da mesa. Em 2018, a retirada estratégica de Apu da série chegou a ser dada como certa. “Não vão dar grande importância, nem nada do género, mas vão retirá-lo completamente, apenas para evitar controvérsia”, disse o produtor Adi Shankar ao site IndieWire, acrescentando então que fez várias tentativas para resolver o problema. "Se são uma série de comentário cultural e têm medo de comentar a cultura, sobretudo quando se trata de uma componente da cultura que ajudaram a criar, então somos uma série sobre cobardia”, criticou.

A posição do produtor foi ouvida e Apu permaneceu em campo – até agora.