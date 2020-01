Vento forte. Mais de 160 ocorrências registadas em oito horas

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) anunciou, esta segunda-feira, que já registou 162 ocorrências devido ao vento forte, entre as 00h00 e as 08h00 de hoje.

“Os distritos mais afetados são Coimbra e Castelo Branco. Registámos entre as 00:00 e as 08:00 de hoje 162 ocorrências, 145 das quais são quedas de árvores”, disse o comandante Carlos Pereira, em declarações à agência Lusa. Até ao momento, não foram registadas vítimas nem danos materiais.

Recorde-se que 14 distritos do país estão sob alerta amarelo devido à previsão de vento forte vindo de nordeste, com rajadas que podem vir a atingir os 110 quilómetros por hora nas terras altas, segundo previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O alerta irá ficar em vigor nos distritos de Bragança, Évora, Faro, Vila Real, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja e Portalegre até às 18h00 de segunda-feira. Em Viseu, Guarda, Castelo Branco e Coimbra o alerta irá manter-se até ao 12h00 de terça-feira.