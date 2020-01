Pela primeira vez depois do divórcio, Brad Pitt e Jennifer Aniston são apanhados em momento de cumplicidade

Este domingo realizou-se a entrega de prémios Screen Ators Guild (SAG Awards). E um dos momentos mais marcantes da noite foi o registado capturado por vários fotográfos do reencontro entre Brad Pitt e Jenifer Anniston nos bastidores do evento.

Separados há 15 anos, os atores garantem continuar amigos, no entanto, nunca tinham sido fotografados num momento tão intimo desde a separação.

Depois de Brad Pitt e Angelina Jolie se terem divorciado, muitos fãs da eterna Rachel Green mostraram que desejavam ver o casal junto novamente e sempre que os atores se encontram no mesmo local, este acaba por se tornar um dos assuntos principais nas redes sociais.

Na cerimónia, Brad Pitt recebeu o prémio de Melhor Ator Secundário por "Era Uma Vez em... Hollywood" e Jennifer Aniston o de Melhor Atriz em Série de Drama por "The Morning Show".

Outro dos momentos da gala que alimentou a esperança dos fãs que desejam o regresso do ex-casal, foi Brad Pitt ter assistido ao discurso de Aniston nos bastidores, através de um ecrã, sorrindo várias vezes ao ouvir a atriz.

We'll just leave this here. #sagawards pic.twitter.com/UIjUp2hgrf

Another look at Brad Pitt watching Jennifer Aniston winning her statue for #TheMorningShow at the #SAGAwards pic.twitter.com/Wg6vQm8Q1z