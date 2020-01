Idosa sofre queda de seis metros de altura na praia do Evaristo em Albufeira

A Polícia Marítima iniciou diligências para apurar o que esteve na origem do acidente.

Uma idosa de nacionalidade alemã sofreu uma queda de cerca de seis metros de altura, este domingo, na praia do Evaristo, em Albufeira, tendo ficado em estado grave.

O alerta foi registado pelas 16h30, segundo as autoridades marítimas. "​A Polícia Marítima e os Bombeiros Voluntários de Albufeira deslocaram-se para o local, tendo localizado vítima a poente da praia do Evaristo em estado grave", pode ler-se no comunicado, citado pela TVI24.

A vitima foi resgatada às 17h57 pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira e, após ser estabilizada pelo INEM, foi transportada para o Hospital de Faro.

