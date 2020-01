Tiroteio à porta de um bar em Kansas City provoca dois mortos e 15 feridos

O autor do crime disparou sobre as pessoas quando estas se encontravam numa fila para conseguir entrar no bar.

Um tiroteio à porta de um bar, em Kansas City, no Estado norte-americano do Missouri, este domingo, fez duas vítimas mortais e provocou 15 feridos, segundo as autoridades locais, citadas pelo The Independent.

Uma das vítimas mortais foi o autor do crime, que disparou sobre as pessoas quando estas se encontravam numa fila para conseguir entrar no 9ine Ultra Lounge, o que levou um segurança a abatê-lo. As vítimas foram todas transportadas para a unidade hospitalar mais próxima, onde estão a receber cuidados médicos. Três das vítimas encontram-se em estado grave.

As autoridades foram chamadas ao local por volta das 23h30. Quando chegaram dizem ter deparado com “uma cena caótica”. No bar estava a decorrer evento "Sold Out Sundays", uma celebração da vitória do Kansas City Chiefs, que venceu o Tennessee Titans no domingo.

Até ao momento não se sabe o que motivou o ataque, as autoridades estão a investigar o caso.