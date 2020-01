Pamela Anderson recria mítica corrida na praia de Marés Vivas | VÍDEO

Pamela Anderson viaja no tempo até aos anos 90, quando era talvez o maior ícone sexual da televisão, para um anúncio australiano.

A série Marés Vivas atirou-a para o estrelato e para as paredes de muitos adolescentes e oficinas de mecânicos, a cena do genérico do formato, criado por David Hasselhoff, na qual aparecia a correr pela praia com um fato de banho encarnado tornou-se mítica.

Mais de uma década depois, uma empresa australiana de assistência automóvel apostou que aquela corrida na praia ainda era capaz de gerar buzz, e assim foi.

Aos 52 anos, a atriz provou que ainda sabe correr em câmara lenta na areia, mesmo que tenha tido de trocar o fato de banho encarnado por um mais discreto preto. O decote esse continua lá e é o de sempre.