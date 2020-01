New York Times apoia Warren e Klobuchar para a corrida à presidência

"A história do conselho editorial sugere que apoiaríamos diretamento o candidato com uma abordagem mais tradicional para levar a nação em frente, dentro do das realidades do enquadramento constitucional e multipartidário do país", aponta o diário norte-americano. "Mas os eventos dos últimos anos abalaram a confiança até dos mais comprometidos institucionalistas".

O conselho editorial do influente diário norte-americano New York Times decidiu apoiar duas candidatas democratas para a corrida à Casa Branca: Amy Klobuchar, senadora do Minnesota; e Elizabeth Warren, senadora do Massachussets. É a primeira vez que o jornal apoia dois candidatos ao mesmo tempo. O anúncio foi feito este domingo.

"A história do conselho editorial sugere que apoiaríamos diretamento o candidato com uma abordagem mais tradicional para levar a nação em frente, dentro do das realidades do enquadramento constitucional e multipartidário do país", aponta o diário norte-americano. "Mas os eventos dos últimos anos abalaram a confiança até dos mais comprometidos institucionalistas".

O New York Times justifica a decisão inédita com vários argumentos: a possibilidade do sistema democrático norte-americano estar fundamentalmente débil; eleições cada vez menos livres; tribunais e Congresso cada vez mais partidários; "nações estrangeiras" - uma menção à Rússia - espalham desinformação na sociedade; e com o "dilúvio" de dinheiro que flutua na política do país. E acrescenta: "A mobilidade económica que fez com que o sonho americano fosse possível está a desaparecer".

Warren e Klobuchar pertencem a campos diferentes dentro do Partido Democrata. A senadora do Massachussets tem-se destacado pelas suas propostas progressistas e Klobuchar tem combatido por uma abordagem mais moderada. "Tanto o modelo radical como o realista merecem sérias considerações", defende o conselho editorial: "Se houve alguma vez um tempo para se abrir a novas ideias, é agora. Se houve tempo para procurar estabilidade, agora é". E conclui: "É por isso que apoiamos as defensoras mais eficazes de cada abordagem".

As primárias democratas começam dia 3 de fevereiro, no Iowa. Neste momento, a corrida conta com 12 candidatos. Estrelas como Kamala Harris, Beto O'Rourke e Corey Booker já desistiram da corrida.