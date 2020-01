Castelo Branco sorteia uma semana na sua casa em Nova Iorque

José Castelo Branco fez mais uma publicação polémica nas redes sociais. O socialite lançou um passatempo, este domingo, onde sorteia uma viagem a Nova Iorque e oferece estadia ao vencedor na sua casa, com tudo incluído.

Para participar é necessário seguir nas redes sociais a mulher do socialite, o seu filho, um salão de beleza e um designer de sapatos. Castelo Branco refere que a partida pode ser de Lisboa, Porto, São Paulo e Rio de Janeiro entre "5 de fevereiro e 27 de abril". "Vou receber um fã em minha casa durante uma semana", sublinha.



Mais de 3 mil pessoas já participaram no passatempo, que termina no dia 10 de fevereiro.