Queda de árvore devido ao mau tempo deixa mulher gravemente ferida em Tondela

Uma mulher ficou gravemente ferida, esta segunda-feira, depois de uma árvore ter caído em cima do carro onde seguia, no concelho de Tondela, em Viseu, segundo declarações de um comandante dos bombeiros locais à agência Lusa.

Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória “mas a situação foi revertida”, segundo a mesma fonte. A mulher foi transportada para o Hospital de Viseu, com prognóstico reservado.

O acidente ocorreu na Estrada Regional 230, no sentido Carregal do Sal – Tondela. Segundo os bombeiros, na origem da queda da árvore está o vento forte sentido na região.

Recorde-se que 14 distritos estão sob alerta amarelo, devido ao vento forte vindo de nordeste, que pode atingir os 110 quilómetros por hora, nas terras altas, segundo previsões do IPMA. Esta manhã, ocorreram várias quedas de árvores em concelhos do distrito de Viseu, como Mortágua, Nelas, Santa Comba Dão, Penalva do Castelo, Mangualde, Castro Daire, Carregal do Sal, Viseu e Tondela.