Marta Temido: "Não fazia ideia que ia ser tão intenso"

Ministra da Saúde esteve no programa de Cristina Ferreira

Marta Temido admitiu esta segunda-feira, no Programa da Cristina, na SIC, que ser ministra da Saúde não é fácil.

"É uma pasta difícil (...). Não fazia ideia que ia ser tão intenso. Aceitei com a consciência de que temos de estar cá presentes para fazer o melhor pelo nosso país, mas não com a consciência que, do ponto de vista pessoal, ia ser tão exigente e tão intrusivo. A família avisou, teve algum receio", explicou a governante.

Temido admitiu que foi “apanhada de surpresa” pelo convite de António Costa. A primeira pessoa a quem contou a novidade foi ao seu marido: "Ele estava em viagem, foi por telefone, achou que estava a ouvir mal. Só conversamos depois na escala seguinte, quando ele aterrou".