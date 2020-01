Adolescente que foi drogada e raptada conseguiu salvar-se graças a mensagem no Snapchat

Uma adolescente, de 14 anos, foi drogada e violada, depois de ser sequestrada num centro comercial na Califórnia, nos Estados Unidos, na semana passada. A jovem conseguiu ser salva graças à rede social Snapchat, depois de os raptores não lhe tirarem o telemóvel.

“Alguém me ajude”, dizia uma mensagem enviada pela criança para os seus amigos através do Snapchat, de acordo com a CBS. “Estou no carro de um homem... não estou em Santa Cruz. Onde estou?", questionava.

Os amigos agiram rapidamente e depois de descobrirem onde a rapariga se encontrava contactaram a polícia.

A polícia de San José encontrou um dos suspeitos, Albert Thomas Vasquez, de 55 anos, a deixar um quarto num motel, onde se encontrava a adolescente.

De acordo com as autoridades, Vasquez encontrou a vítima numa superfície comercial e drogou-a. Quando a adolescente já estava inconsciente pediu a ajuda de outros dois homens, Antonio Quirino Salvador e Hediberto Gonzales Avarenga.

Os suspeitos forçaram a vítima a entrar no carro,onde Vazques a violou e depois dirigiram-se para o referido motel, onde Vasquez a voltou a violar.

Salvador, de 34 anos, e Avarenga, de 31, foram presos no dia seguinte.

Ahmed Banafa, especialista em segurança cibernética da Universidade Estadual de San José, disse à estação televisiva, que a vítima tinha sido muito inteligente em usar o Snapchat, uma vez que a aplicação transmite a localização para vários amigos.