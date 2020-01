Palco colapsa na Etópia e faz pelo menos três mortos

Pelo menos três pessoas morreram, esta segunda-feira, depois de um palco colapsar em Gondar, na Etópia.

Segundo a BBC, há dezenas de feridos e o número de vítimas mortais pode vir a ser superior. No local estavam cerca de 15 mil pessoas.

O incidente ocorreu durante uma celebração cristã ortodoxa que comemora o batismo de Jesus Cristo, e grande parte do público seria estrangeiro.

This was the stand minutes before it's collapse. Witnesses said, it was assembled poorly and quickly by young people with little experience and no professional supervision and materials. pic.twitter.com/9ckDfoyapm