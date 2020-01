Luanda Leaks. Isabel dos Santos pressionada para deixar EuroBic

Criado gabinete de crise para avaliar situação do banco.

Isabel dos Santos está a ser pressionada para deixar o EuroBic, avança a SIC Notícias esta segunda-feira.

De acordo com a estação televisiva, o Banco de Portugal quer mudar a estrutura acionista do EuroBic e criou um gabinete de crise para avaliar a situação, depois de revelada a investigação Luanda Leaks.

Recorde-se que o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação publicou uma investigação, apelidada de Luanda Leaks, onde foram analisados 715 mil documentos que mostram esquemas financeiros feitos alegadamente por parte da empresária e acusam-na de se ter tornado a mulher mais rica do país através de corrupção.

Esta investigação põe a nu centenas de benefícios conseguidos pela empresária angolana durante a presidência do seu pai, José Eduardo dos Santos, revelou o Expresso. Um cenário que contraria os argumentos que têm sido usados, nos últimos dias, por Isabel dos Santos ao negar que tenha sido beneficiado pelo Estado de Angola, argumentando que existe um ataque concertado da atual governação do país contra si, com motivações políticas.

Acusada de não ter sido completamente transparente sobre os seus negócios, Isabel dos Santos nega. "Isso não é verdade", diz. A empresária acrescenta ainda que todo o seu sucesso é uma consequência das suas escolhas e esforços.