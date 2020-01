Polícia encontra segundo feto em carro em Espinho

Depois de ser encontrado, esta segunda-feira, um feto, com alguns meses de gestação, dentro de um carro, em Espinho, a Polícia de Segurança Pública (PSP) informou que foi encontrado um segundo feto no mesmo veículo.

Recorde-se que o alerta foi dado por um homem que passou pelo veículo pelas 12h22. O feto estava dentro de um saco no interior do carro. No local, a PSP acabou por encontrar um segundo feto “envolvido em placenta e peças de roupa”.

"Das diligências entretanto efetuadas pela PSP veio a encontrar-se um segundo feto, envolvido pela placenta e peças de roupa", explica a PSP em comunicado.

A Autoridade de Saúde compareceu no local e os Bombeiros Voluntários dos Carvalhos removeram os corpos para o Instituto de Medicina Legal, em Santa Maria da Feira.

Segundo a PSP, foi identificada uma mulher com 25 anos, presumível gestante, que se encontra internada em unidade hospitalar, tendo sido dado conhecimento deste caso ao Ministério Público e à Polícia Judiciária.