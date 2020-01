Suzana Garcia volta a comentar polémica: "A minha avó é negra e a minha mãe é mulata"

A advogada Suzana Garcia, comentadora do programa Você na TV, voltou esta segunda-feira a comentar a polémica em que se viu envolvida depois de tecer duras críticas a Mamadou Ba, dirigente do SOS Racismo, relativamente à morte do estudante cabo-verdiano Luís Giovani dos Santos Rodrigues.

“Aceito as consequências todas que poderão advir daquilo que estou a dizer. (...) As ameaças sentia-as desde cedo. (...) Não tenho nenhum medo", começou por afirmar a advogada, que esteve no programa A Tarde É Sua, apresentado por Fátima Lopes.

Suzana Garcia diz ainda que herdou da mãe a “ferramenta” de conseguir “resistir à maldade” e recusa as acusações de que é racista.

"Não posso ser responsável pelas interpretações que as pessoas quiserem dar. (...) A minha avó é negra e a minha mãe é mulata. Na minha família materna tenho primos que não falavam comigo há imenso tempo que voltaram a mim [após as acusações]. Aproximou a minha família materna",disse.

A advogada revelou ainda que durante dois anos rejeitou o convite para fazer parte do programa da TVI, mas mais tarde acabaria por aceitar e tudo por ‘culpa’ de Manuel Luís Goucha.

“Pensei que fossem só duas ou três vezes. Pensei: ‘estão a precisar, é a minha obrigação, o Manuel Luís Goucha já deu tanto ao país e já me deu tanto a mim’", realçou.

"Para mim, o Deus da televisão, no país inteiro, é o Manuel Luís Goucha", declarou.