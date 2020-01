Vídeo viral no Facebook ajuda a encontrar homem que estava desaparecido há 48 anos

Um homem que estava desaparecido há 48 anos, no Bangladesh, foi encontrado pela família graças a um vídeo que se tornou viral no Facebook.

Em 1972, Habibur Rahman, na altura com 30 anos, desapareceu da cidade de Sylhet, após uma viagem de negócios à cidade portuária de Chittagong. Durante anos, os seus familiares, incluindo os seus quatro filhos, procuraram o homem, mas nunca o conseguiram encontrar.

Passados 48 anos desde o desaparecimento, a mulher de um dos netos de Habibur, que vive nos Estados Unidos, viu o homem num vídeo publicado no Facebook, onde pedia ajuda para um tratamento médico.

"Ela alertou-nos e corremos para o hospital e descobrimos que o meu avô está vivo", disse Kefayat Hussain, um dos 13 netos do homem desaparecido, em declarações à AFP, revelando ainda que depois de ser encontrado, Habibur, agora com 70 anos, confirmou os nomes da sua mulher, que morreu em 2000, e de outros familiares.

Um funcionário, que cuida do homem há cinco anos, contou que Habibur Rahman se tinha tornado num asceta e que vivia no santuário sufista no distrito de Moulvibazar, ao sul de Sylhet, a mesma cidade onde vivia com a família.

Depois de partir um braço, o homem foi internado e pediu ajuda para angariar fundos para financiar a operação que precisava através de um vídeo publicado no Facebook, que foi visualizado mais de um milhão de vezes.

"Ele não nos reconheceu inicialmente, mas quando viu os primos mais velhos soube imediatamente que éramos nós. Chorava como um bebé", contou o neto.

A família diz que está entusiasmada por ter reencontrado Habibur e que ignora as razões do seu desaparecimento.