Jorja Smith é a mais recente confirmação do NOS Alive 2020

Depois de ter atuado no palco secundário do festival o ano passado, a cantora, conhecida por muitos como a "atual Lauryn Hill", irá atuar no palco principal desta vez.

Jorja Smith é a mais recente confirmação no cartaz do NOS Alive 2020. Segundo o anúncio da organização do festival, esta terça-feira, a cantora britânica irá atuar no dia extra do festival, dia 8 de julho, que conta com nomes como Kendrick Lamar e Black Pumas.



Depois de ter atuado no palco secundário do festival o ano passado, a cantora, conhecida por muitos como a "atual Lauryn Hill", irá atuar no palco principal desta vez.

O NOS Alive 2020 irá decorrer entre 8 e 11 de julho e conta com nomes como Da Weasel, Taylor Swift, Billie Eilish, Faith No More, Alt-J, Khalid, Anderson Paak e Haim.