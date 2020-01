Carolina Deslandes partilha fotografia na adolescência

Carolina Deslandes partilhou, esta segunda-feira, uma fotografia sua com 16 anos, na sua conta oficial de Instagram e recordou um pouco da sua adolescência.

"Eu. Com 16 anos. Ouvia tanta música que mesmo quando não a estava a ouvir ela tocava na minha cabeça. Lia tantos livros que olhava para as pessoas nos cafés e construía uma história sobre elas. Via tantos DVDS de música que ja sabia os improvisos do Rui de cor. Tinha tempo para aprender. Bebi tudo porque tinha sede", começou por escrever.

Apesar de afirmar que já não tem o mesmo tempo que tinha antigamente para si mesmo, a cantora garante que o seu "olhar continua igual" e que "há uma vida toda a acontecer", concluiu.

A imagem recebeu inúmeros elogios por parte dos seguidores de artista. "Continuas linda", "maravilhosa" e "que olhar doce", foram alguns dos comentários deixados pelos fãs.