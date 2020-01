“Esta mulher faz parte da minha vida e todos os dias me belisco para ter a certeza que estou a viver isto”

Os atores José Fidalgo e Oceana Basílio são geralmente muito discretos em tudo o que diga respeito à sua vida privada, aliás só assumiram a relação, após meses de rumores sobre estarem novamente juntos.

Mas alguma coisa parece ter mudado, nos últimos tempos é frequente a partilha de fotografias com os dois, em especial, das suas férias no Brasil, onde celebraram os 41 anos da atriz.

Para assinalar a data, José Fidalgo deixou uma declaração de amor à namorada, com quem já tinha tido uma relação, que acabou em 2018, e foi reatada há cerca de dois meses.

“Esta mulher faz parte da minha vida e todos os dias, belisco-me para ter a certeza que estou a viver isto”, escreveu no Instagram, numa publicação acompanhada por uma fotografia de Oceana Basílio.

“Já somos dois quarentões que nos encontrámos agora e ambos temos histórias que fazem de nós o que somos”, sublinhou.

O ator deixou ainda o seu agradecimento à namorada: “Obrigado por me aturares, por me dares força, por me pores no lugar, por abraçares a minha família da forma tão característica que já é teu cunho”.

“Não há ninguém que quando te conheça não se apaixone. Quanto a mim, podes ter a certeza que estou aqui para te apoiar, lutar por ti, tomar conta de ti, motivar-te e aplaudir-te de pé. Amo-te", acrescentou.