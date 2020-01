"Para mim, o Deus da televisão é o Manuel Luís Goucha"

Suzana Garcia recusou convite durante dois anos, só aceitou participar no programa depois de Cristina Ferreira sair.

A advogada Suzana Garcia revelou que só aceitou o convite da TVI, para fazer parte do programa Você na TV, por causa de Manuel Luís Goucha.

Suzana Garcia esteve à conversa com Fátima Lopes, esta segunda-feira à tarde, onde além dos habituais assuntos polémicos, a advogada recordou como foi parar à rubrica da crónica criminal depois de recusar o convite várias vezes.

A primeira vez que foi abordada ainda Cristina Ferreira estava ao lado de Goucha no programa, mas foi só dois anos, em dezembro de 2018, depois já sem a apresentadora, que entretanto tinha ido para a SIC, que Suzana Garcia aceitou o papel de comentadora.

Manuel Luís Goucha tinha ficado sem Cristina Ferreira e com ela tinham rumado à SIC parte dos comentadores da crónica criminal. "Eu pelo Manuel Luís Goucha faço isso", decidiu a advogada. "Para mim, o Deus da televisão, no país inteiro, é o Manuel Luís Goucha", afirmou. "Mas eu pensei que fossem só duas ou três vezes. Pensei: estão a precisar, é a minha obrigação, o Manuel Luís Goucha já deu tanto ao país e já me deu tanto a mim", justificou.