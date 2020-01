Internet não perdoa "quase beijo" de Ronaldo a Dybala | VÍDEO

O jogo entre a Juventus e o Parma, este domingo, foi marcado por um momento caricato, protagonizado por Cristiano Ronaldo.

Ao marcar o segundo golo, o craque português mostrou o seu entusiasmo ao abraçar o colega de equipa Paulo Dybala e pouco os jogadores não trocaram um beijo na boca.

A internet não perdoou e o momento está a ser partilhado milhares de vezes nas redes sociais, onde muitos discutem se as bocas dos futebolistas não se terão tocado.

What Messi kisses vs what ronaldo kisses



The levels are humongously staggering and Messi keep on winning on the pitch and off the pitch as well🐐 pic.twitter.com/Kd7LRn19hu