Carro abalroado por comboio em Salvaterra de Magos. Há um morto

Um carro foi abalroado por um comboio de mercadorias, na manhã desta terça-feira, em Marinhais, Salvaterra de Magos.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, citada pelo site Notícias ao Minuto, a condutora do veículo ligeiro, com cerca de 60 anos, morreu no local e será a única vítima do incidente. Não há registo de feridos.

O acidente ocorreu na linha de Vendas Novas, numa zona onde circulam apenas comboios de mercadoria.

O alerta foi dado pelas 09h46.