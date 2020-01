Receitas do grupo Vila Galé sobem 7% para 197 milhões em 2019

O Grupo Vila Galé alcançou um volume de negócios de 197 milhões de euros no ano passado, um valor que representa um aumento de 7% face ao ano anterior.

Nos 25 hotéis em Portugal, as receitas totalizaram 115 milhões de euros, valor que é também superior aos 112 milhões do ano anterior, explica o grupo em comunicado.

No ano passado, contabilizaram-se cerca de 1,9 milhões de dormidas.

O grupo recorda que, no ano passado, inaugurou o Vila Galé Douro Vineyards, um agroturismo em Armamar, e o Vila Galé Collection Elvas, o primeiro hotel a abrir em Portugal no âmbito do programa Revive. Excluindo o impacto destas duas novas unidades, as receitas em Portugal foram de 106 milhões de euros.

“Os portugueses mantiveram-se como principal público nos hotéis da Vila Galé no mercado nacional, representando agora 30% do total de dormidas. Seguiram-se os britânicos, alemães, espanhóis e brasileiros”, lê-se na nota.

No último ano, destaque ainda para o crescimento do número de hóspedes de vários mercados, principalmente do italiano e norte-americano, com aumentos de 13% e 8%, respetivamente.

Já as nove unidades no Brasil, alcançaram receitas de cerca de 370 milhões de reais, mais 18% do que no exercício anterior.

Este ano, o grupo vai abrir três novas unidades: Vila Galé Collection Alter Real – Resort equestre, Conference & Spa, Vila Galé Serra da Estrela e Vila Galé Paulista. A expansão do Vila Galé Douro Vineyards deverá estar concluída em junho.