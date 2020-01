Recluso mata homem que violou menina de 14 anos

Segundo dados da Associated Press, os presos condenados por crimes sexuais morrem duas vezes mais do que os outros detidos em instituições prisionais na Califórnia.

Um recluso agrediu dois homens, com uma bengala na cabeça, na passada quinta-feira, no Departamento de Correções e Reabilitação da Califórnia, deixando um deles com ferimentos graves que acabaram por resultar na sua morte.

David Bobb, de 48 anos acabou por não resistir aos ferimentos causados por Jonathan Watson e morreu a caminho do hospital, segundo declarações das forças de segurança prisionais, esta segunda-feira, citadas pela Associated Press. O homem tinha violado uma menina de 14 anos e estava a cumprir prisão perpétua, na Califórnia. O outro recluso agredido encontra-se internado, em estado grave.

As autoridades abriram uma investigação para averiguar o incidente e o que levou Jonathan Watson a agredir os dois homens. Watson está a cumprir uma pena por homicídio em primeiro grau.

Segundo dados da Associated Press, os presos condenados por crimes sexuais morrem duas vezes mais do que os outros detidos em instituições prisionais na Califórnia.