Hotel de luxo aproveita restos de brunch de sexta-feira e oferece a associação de animais

A equipa do hotel de luxo 5 Star Fairmont Hotel, em Abu Dhabi, decidiu combater o desperdício alimentar e lutar pelo bem-estar dos animais.

A equipa começou a aproveitar os restos do brunch de sexta-feira, oferecido aos hóspedes, e todas as semanas entregam as sobras à associação Cloud 9 Pet Hotel and Care para ajudar na alimentação dos cães.

O hotel diz ter esperança que esta iniciativa se torne um fenómeno mundial. “Queremos que todos os veterinários que tenham animais de rua possam receber esta comida! Queremos que todos os voluntários maravilhosos deste país, que dedicam o seu tempo e dinheiro, visitem locais de alimentação em todo o país para ter essa comida! Queremos que todos os hotéis e restaurantes se juntem à nossa iniciativa para economizar o desperdício de alimentos, para que este possa ser usado para alimentar em vez de ser desperdiçado", escreveu a equipa numa publicação de Facebook, onde se pode ver várias imagens da comida e dos animais a ser alimentado.