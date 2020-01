Prémio do Euromilhões vai aumentar e pode chegar aos 250 milhões

O concurso Euromilhões vai ser alvo de mudanças, vai ter uma nova imagem, mais sorteios e o prémio máximo passa de 190 para 200 milhões, sendo que poderá chegar aos 250 milhões de euros.

"O Euromilhões está prestes a ganhar uma nova vida", anunciou a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, num comunicado divulgado esta terça-feira.

As novidades chegam já em fevereiro com um novo boletim e uma imagem diferente, sublinhe-se, no entanto, que os boletins atuais vão continuar a ser aceites.

Embora o valor máximo de jackpot passe para os 200 milhões, sendo essa a maior novidade, a verdade é que esse montante máximo pode chegar aos 250 milhões.

Uma das novidades é o aumento do valor máximo do jackpot atualmente permitido, de 190 milhões de euros, para 200 milhões de euros.

O mecanismo é semelhante ao atual: os 200 milhões, quando se atinja esse patamar, manter-se-á durante cinco sorteios consecutivos, em caso de não ser apurado qualquer vencedor. Ao fim dos cinco sorteios, caso não exista vencedor, o prémio era atribuído às apostas apuradas com o segundo prémio. Agora, caso o jackpot de 200 milhões saia, no ciclo seguinte "o valor máximo aumentará para 210 milhões, e o mesmo mecanismo será repetido, sucessivamente, em parcelas de 10 milhões, até atingir o montante máximo de 250 milhões", explicou a Santa Casa.

Ou seja, haverá maior probabilidade de "ocorrerem jackpots mais elevados e frequentes".

O primeiro sorteio com estas novidades incluídas irá realizar-se no dia 4 de fevereiro.